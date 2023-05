EXPO 2030 a Roma | la Città Eterna si gioca l’Esposizione Universale con Riyad

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 1 maggio 2023) E’ una sfida a due quella per lo svolgimento dell’, che oggi vedrebbetra le location favorite insieme a, la Capitale dell’Arabia Saudita. Come dicono gli esperti della manifestazione, la sfida è apertissima sul fronte dell’organizzazione e l’esito è incerto. Oggi la Capitale saudita partirebbe con i favori della contesa, forte anche dei petrodollari oltre che il sostegno dei Paesi del Golfo Persico e l’appoggio di megapotenze come la Cina di Xi Jinping., il sostegno asui tavoli della BIE Oggi la sfida si giocherebbe per manciate di voti. Su un campione di 170 Paesi chiamato a votare, 60 voti sarebbero percontro i 40 di. Seguono poi la Corea del Sud, che per la propria campagna ...