Europa all’avanguardia sui fondi Esg Paradossi e anomalie

(Di lunedì 1 maggio 2023) Da diverso tempo nella comunità degli investitori globali si assiste a un decoupling, in merito alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg), tra il sottoinsieme degli asset owners e managers americani e quelli europei. Il primo raggruppamento vede sempre più acuirsi le tensioni al proprio interno, in particolare sotto la spinta deipensione degli Stati del Midwest e del Sud del Paese, tra i fautori di un abbandono di tali tematiche come criteri guida delle scelte di investimento e i sostenitori, sul fronte opposto, di un approccio ancora più radicale in senso contrario. Al di qua dell’Atlantico, invece, le direttive che vengono impartite ai percettori dei flussi di investimento, in modo uniforme rispetto a tutti i settori industriali e agli investment stages, sono omogenee nell’indicare l’Esg come un elemento indefettibile della strategia oramai ...