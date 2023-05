Esplosioni nella notte a Kiev | difesa antiaerea in azione

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’allarme antiaereo è stato diramato aintorno alle 3:40 ora locale. Anche in gran parte del resto dell’Ucraina. Ieri sera le forze russe hanno bombardato la città di Orikhiv, nell’oblast di Zaporizhzhia I militari hanno poi dichiarato che la contraerea ha abbattuto 15 dei 18 missili lanciati su. La tanto annunciata controffensiva ucraina potrebbe davvero essere agli ultimi preparativi e il raid che ha incendiato il deposito di petrolio di Sebastopoli, in Crimea, potrebbe essere stata una prova generale, prima che inizi la fase più calda. “Nessuna vittima o danno alle infrastrutture”, assicura il capo dell’amministrmilitare Sergii Popko. Il militare ha riferito che “secondo le informazioni preliminari, tutti i missili e i droni russi” lanciati questacontro la capitale ucraina “sono ...

