Eschborn-Frankfurt 2023 | Søren Kragh Andersen vince con una volata lunga 3° Alessandro Fedeli

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sarà un maggio piuttosto intenso per gli specialisti del “pedale” e il principio di questo mese, per i corridori, non è ricorrenza per battere la fiacca o dedicarsi ad altro, visto il lavoro che fanno. E’ stata laa regalare degli spunti quest’oggi. La corsa tedesca di 203.8 km ha dato modo ai presenti di testare la gamba in vista di quel che sarà. Un percorso “nervoso” quello teutonico, in cui il Feldberg (11 km al 4,8%) e il Mammolshain (2,4 km al 7,7%) sono state erte utili a far capire il livello di condizione di chi aspirava alla vittoria. Ad animare la scena sono stati i corridori italiani e non a caso, nella fuga decisiva, ve ne era ben tre:, Lorenzo Rota e Martin Marcellusi. In particolare Marcellusi, della Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, si è dato molto da fare, ...