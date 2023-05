Eric Bischoff | “La WWE fa show stucchevoli che mancano di grinta”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 1 maggio 2023) Stanotte si giocherà la partita definitiva del Draft 2023, dove altri lottatori saranno assegnati a Raw o ad Smackdown. La prima parte di questa “lotteria” è andata in scena nello scorso Smackdown, con gente del calibro di Cody Rhodes, Roman Reigns, Solo Sikoa, Becky Lynch e Bianca Belair che hanno già trovato posto neglidi designazione. Il Draft, negli scorsi anni, ha però lasciato a desiderare poiché le sue decisioni non sono mai parse definitive, con gli atleti che hanno continuato a presenziare ad entrambi glinonostante fossero stati assegnati come esclusiva ad un Roster unico. La speranza di molti è che quest’anno la storia sia diversa, e tra i molti c’è anche. “Essere rigorosi” Durante una convention di Inside the ropes, l’ex Presidente della WCW ha dichiarato: “Il consiglio ...