Enrico Ruggeri | «Facevo 150 concerti l’anno e avevo una storia a sera Mio padre assente | ha dilapidato un patrimonio»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il cantautore si racconta: «Andavo in giro con un pitone per fare colpo. Oggi i ragazzi sono tutti uguali. Io di destra? È una semplificazione»

... Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio, Giorgia, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Ron,, ...... ha vinto il Festivalbar nel 1977 con il brano 'Ti Amo' e nel 1994 con il brano "Io muoio di te" e il Festival di Sanremo nel 1987 con "Si può dare di più" insieme a Gianni Morandi ed...Il cantautoredice che oggi gli artisti sono tutti uguali. Mentre lui andava in giro con un pitone per fare colpo. E ai suoi tempi la sinistra era omofoba. In un'intervista erilasciata al Corriere ...

Enrico Ruggeri: «La sinistra prima era omofoba, adesso non lo ... Open

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...