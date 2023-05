Empoli in ritiro | la decisione del club dopo la brutta prova di Reggio Emilia

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’va inlaofferta contro il Sassuolo, che ha portato alla rimonta dei neroverdi nel finale Come annunciato anche da Zanetti ieri, per l’, almeno fino al prossimo turno di campionato, ci sarà un obbligatovisti gli ultimi deludenti risultati raccolti dalla squadra. Il tecnico ha specificato che sarà come “stare in famiglia” e non unpunitivo. In attesa di vedere se porterà a qualcosa, i toscani saranno a Monteboro fino a giovedì.

