Non capisce niente di abiti e trucco e soprattutto non ha tempo da dedicarvi. Parola di, dopo le polemiche e gli sfottò per l'intervista rilasciata a Vogue Italia e perchè si fiderebbe dei consigli dell'armocromista Enrica Chicchio. I commenti e le critiche piombati sulla ...... il sostegno dei fan fuori dal San Raffaele di Milano A ROMA Fotogallery - Renzi si presenta come nuovo direttore de Il Riformista 01 mag 11:18 Corteo a Portella della Ginestra conE' ...Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, intervenendo al corteo di scena a Piana degli Albanesi, nel Palermitano, in occasione della strage di Portella della Ginestra.

Elly Schlein: “Basta tartassare il lavoro, è ora di aumentare le imposte sulle rendite” La Stampa

Prosegue a Terni la sfilata dei volti noti della politica italiana in vista dell’appuntamento alle urne del 14 e 15 maggio. In programma due nuovi appuntamenti; arrivano nella città dell’Acciaio Anton ...La segretaria del Pd presente alla marcia per l'anniversario della strage. La commemorazione del primo maggio.