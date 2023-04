Elenoire Ferruzzi spiega perché ha detto cattiverie su Barbara d’Urso e se è pentita

Leggi su biccy

(Di lunedì 1 maggio 2023) Negli anninon si è mai fatta problemi a dire la sua e anche attaccare i personaggi del mondo dello spettacolo. Non solo Sonia Bruganelli, in passato l’ex vippona ha criticato duramente anche: “Se ieri sera ho visto la? Ma no che dici, per carità assolutamente no, non l’ho vista. Lei è di una falsità, non la reggo quella donna. Poi io la domenica non vedo nulla in televisione. Se vedo Mara Venier? No! Non guardo né l’una, né l’altra. La mia tv è spenta e non le vedo“. Ospite del programma radiofonico Turchesando,ha rivelato di essersidi quello che hasu Carmelita: “Io dissi delle cose molto feroci su. Mi sono anche molto ...