Ei fu Gli altri un po' meno

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il 5 maggio 1821 moriva Napoleone. E dopo di lui molti presidenti della «République» hanno avuto un approccio politico che si è ispirato al condottiero per antonomasia. Una «grandeur» dai risultati alterni, in verità. «Ei fu» anche se nulla è più presente di quel passato remoto. Che Napoleone Bonaparte era morto il 5 maggio (1821), lo si seppe con una quindicina di giorni di ritardo, quando arrivarono in edicola le «Gazzette». Tradotto in valori di tempo, lo spazio che stava fra l’isoletta di Sant’Elena sperduta in mezzo al mare, e le città metropolitane, si misurava in settimane. Per il fatto di riguardare un personaggio di prima grandezza, la notizia ebbe rilevanza per un pubblico che l’accolse «percosso e attonito» ma non ci furono celebrazioni. Alessandro Manzoni, la sua lirica, non ebbe l’autorizzazione di stamparla. Agli amici, distribuì clandestinamente un manoscritto che ...