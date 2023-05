Edoardo Tavassi svela un segreto di Micol Incorvaia | È ossessionata | la passione che gli accomuna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 1 maggio 2023)a un’altra, oltre i manga con la sua amata: a rivelarlo lo stesso ex gieffino Dopo aver partecipato all’isola dei famosi, il fratello di Guendalinaho deciso di partecipare anche il programma che ha preso nota la sorella. Non appena entra nella casa più spiata d’Italia ironicamente afferma di essere entrato in realtà per cercare una moglie. Alcuni hanno visto questa sua frase come una strategia mentre altri hanno creduto al reale sentimento che pian piano stava nascendo con la sorella di Clizia:ragione quando afferma che sono stati l’unica coppia nota all’interno della casa del Grande Fratello a non aver avuto la clip con il bacio, ma direttamente quella delle ...