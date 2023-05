Dzeko | 90? in panchina contro la Lazio Spazio dal 1? in Inter-Verona?

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) Edinnon è sceso in campo nella vittoria dell’sulla. Il bosniaco è rimasto per tutto il corso della gara in. Inzaghi pronto a riproporlo dal 1?il? IN CAMPO – Edinnon ha trovato minuti in. Il bosniaco, a cui sono stati preferiti Lukaku e Correai biancocelesti, non ha fatto la sua consueta staffetta con il belga restando in pancbina per tutti i 90 minuti. Un riposo “forzato” ma certamente utile per recuperare energie preziose. Possibile, infatti, che Inzaghi possa affidarsi proprio al bosniaco dal 1? nella sfidaildi mercoledì. Il calendario compresso dell’, ancora in corsa su tre ...