Donne | madri e carcere | viaggio nella detenzione al femminile

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl primo rapporto sulledetenute in Italia dichiara 2.392 lepresenti negli istituti penitenziari italiani al 31 gennaio 2023, di cui 15con 17 figli al seguito. In Campania ci sono 333detenute di cui 11 con 13 figli presenti nell’istituto per detenutedi Lauro (Av).al: mostre, dibattiti, visite nelle carceri (dal 3 maggio al 14 maggio), promosso dal garante campano delle persone private della libertà personale. il primo appuntamento è mercoledì prossimo per la mostra fotografica “Senza Colpe” Mercoledi 3 maggio ore 10,30 inaugurazione presso il Consiglio regionale della Campania(isola F 13 centro direzionale di Napoli) della mostra ...