Don Biancalani vuole anche una moschea

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il Comitato dei residenti di Vicofaro ha lanciato una petizione per chiedere alle istituzioni di risolvere le criticità emerse a causa dell'accoglienza dei migranti. Don, da parte sua, ha rilanciato sollecitando la realizzazione di una. "Serve un luogo di culto per la comunità musulmana"

'È doveroso ringraziare le Istituzioni e le organizzazioni che si sono spese per l'accoglienza e il primo soccorso a queste persone " ha dichiaratoLeonardo, vicario foraneo di Carrara ...E qualora il caso lo richiedesse, il comitato sarebbe pronto a sollecitare ulteriormente il trasferimento di. Di certo c'è che il "parroco dei migranti" è da poco tornato dal ...Anche il trasferimento di, in ultima istanza. "Chiediamo un intervento per riavere la nostra chiesa ed un altro parroco, all'occorrenza - la chiosa - affinchè la liturgia sia ...

Don Biancalani: con lo stato d'emergenza una situazione molto ... Report Pistoia

Criticità che aveva in parte riscontrato anche lo stesso don Massimo Biancalani, chiedendo il supporto della Regione. Pochi giorni fa però, il "parroco dei migranti" ha rilanciato: la città ha bisogno ...Ieri la visita dei rappresentanti dell’associazione "Nessuno tocchi Caino" la Camera Penale di Pistoia e il parroco di Vicofaro, don Biancalani. I numeri: 49 ospiti su 45 posti regolamentari, 11 semil ...