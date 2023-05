Domenica In | i dubbi di sulla morte di Mia Martini | “Vide nostro padre | poi fu trovata morta La verità non si saprà mai”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sono passati ormai ventotto anni dalladi Miaeppure ie i lati oscuri legati alla sua tragica scomparsa sono ancora tanti. Ed è stata proprio la sorella Leda a parlarne, ospite dell’ultima puntata diIn. Con Mara Venier, la donna ha ripercorso infatti la storia di “Mimì”,senza vita il 12 maggio del 1995: “Io, che sono l’unica non artista (il riferimento è all’altra sorella, Loredana Bertè, ndr), ero quella più stretta – ha iniziato a raccontare -. Ho cercato di starle vicino nei momenti difficili. Quando fu isolata la portai a casa mia e le comprai un pianoforte. La cattiveria delle persone è stata però più forte della immensa voglia di cantare che aveva. Si è chiusa in un limbo e ha sofferto tantissimo”. Oltre alle malelingue, gli ultimi anni di vita di Mia ...

Il sindaco e il prefetto avevano chiesto di spostare la partita a. Per motivi di sicurezza.migliaia di tifosi che rimarranno in purgatorio fino a quando il Napoli non risolverà i loro...Rune 7 - 6(1) 5 - 7 7 - 6(5) Il match che ha chiuso il programma maschile didel Mutua ...dell'ATP di utilizzare le chiamate elettroniche in tutti i tornei dal 2025 con i connessisull'...L'alfiere del Cavallino ha infatti ottenuto sia la pole al venerdì che quella al sabato, disputando un'ottima gara allaconclusa in terza posizione alle spalle delle Red Bull di Sergio Perez ...

Domenica In, i dubbi di sulla morte di Mia Martini: “Vide nostro padre, poi fu trovata morta Il Fatto Quotidiano

Sono passati ormai ventotto anni dalla morte di Mia Martini eppure i dubbi e i lati oscuri legati alla sua tragica scomparsa sono ancora tanti. Ed è stata proprio la sorella Leda a parlarne, ospite de ...Il Gran Premio d'Azerbaijan, quarto appuntamento stagionale del Mondiale 2023 di Formula 1, ha regalato il primo piazzamento a podio del campionato alla Ferrari. Ad ottenerlo è stata la SF-23 di Charl ...