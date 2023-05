Domenica In | Carolyn Smith e il tumore | «Quando è tornato per la terza volta è stato devastante Avevo paura di morire»

in c'è sempre spazio per interviste profonde e toccanti e proprio di questo si è trattato oggi quandoSmith si è presentata nel salotto di Mara Venier. La padrona di casa ha avuto ...Quest'ultima nella puntata di30 aprile ha fatto una cosa che ha subito fatto pensare proprio alla d'Urso. "Devastante, paura di morire":Smith sconvolge Mara VenierIl recap diIn del 30 aprile. Prima ospiteSmith che entra con un sorriso smagliante negli studi Fabrizio Frizzi. La giudice di Ballando con le stelle parla della nuova cura trovata ...

Domenica In, Carolyn Smith e il regalo a Mara Venier. Poi il racconto: "Per la prima volta ho avuto gli attacchi di panico" Today.it

Il mostro è tornato per la terza volta e Carolyn Smith ha davvero paura di non farcela. Ma hanno trovato una nova cura: "Spero funzioni" ...Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito da Mara Venier che, oltre ad avere in studio tantissimi ospiti si è anche collegata con Napoli, con lo stadio dove ...