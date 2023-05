Dl lavoro | Meloni | “Il governo festeggia con i fatti”

(Di lunedì 1 maggio 2023) ROMA – “Primo maggio: ilcon i. Anche oggi alper migliorare la condizione dei lavoratori”. Lo afferma, sul suo canale Telegram, la premier Giorgia. La presidente del consiglio illustra poi sui social il decreto2023 approvato oggi dal cdm, e lo fa con un video in cui passa in rassegna le misure contenute nel provvedimento mentre, all’interno di Palazzo Chigi, si avvia a partecipare alla riunione con i ministri dell’esecutivo, che inizia con la tradizionale campanella. Intanto il partito della premier, Fratelli d’Italia, scrive in una nota: “Mentre la sinistra tifa contro la Nazione, ilriduce le tasse e aumenta gli stipendi. Dalla parte dell’Italia”. L'articolo L'Opinionista.

AGI/Vista - "Oggi è il Primo Maggio: dovremo celebrare tutti insieme la festa dei lavoratori eppure il governosi riunisce per introdurre il Governo preacariato per fare la festa ai lavoratori" Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, lo dice in un video su Facebook. Fb ConteAGI/Vista - "Io chiedo al presidentee agli altri ministri riuniti oggi per questa sceneggiata di aver la bontà di fare quello che ... a favore della riduzione del tempo dia parità ......con un netto in busta paga inferiore Giorgial'aveva deciso già ieri sera, 30 aprile, al termine dell' incontro con i sindacati . Nessuna conferenza stampa per illustrare il pacchetto. ...

Arriva il decreto lavoro, la premier Meloni apre un varco sul cuneo Agenzia ANSA

L'opposizione avverte la provocazione Il governo Meloni ha tagliato i "soldi dei cittadini" italiani. 1 maggio 2023 alle 17:19 Un reddito di base ha ...NordEst (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto lavoro 2023. La riunione convocata per il primo maggio è partita con un ritardo di mezz’ora ed è durata circa un’ora e ...