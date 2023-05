Dl lavoro | Bombardieri | “Non è una bocciatura netta Aumenta la precarietà ma ci sono risorse sul cuneo Per una valutazione serve il testo”

(Di lunedì 1 maggio 2023) “Non è una, intanto cisul taglio delfiscale ma siamo preoccupati perché è fino a dicembre. s poi se non si trovano fondi le misura va via. Non abbiamo avuto risposte sugli aumenti contrattuali e su una serie di temi. non c’è nessuna risposta sulla sicurezza e sul reddito, diciamo che abbiamo capito male ma aspettiamo di capire bene. Non c’è nulla sul tema delle pensione e su opzione donna. Abbiamo bisogno di unscritto, la premier dice che tiene al confronto ma verificheremo visto. Sul resto, restano le distanze e secondo noila”. Lo afferma Pierpaolo, segretario della Uil, al termine del vertice a palazzo Chigi tra governo e sindacati sul decreto ...

... con Luigi Sbarra per la Cisl e Pierpaoloper la Uil. Landini era molto infastidito per il Cdm che deve approvare il decretoche contiene il taglio del cuneo fiscale, piazzato ...... e in cui interverranno i tre leader nazionali Landini, Sbarra e. Diverso, invece, il ... e per cui Cgil, Cisl e Uil Caserta sono alorganizzando incontri e assemblee nei luoghi di ...... vuole dire non riconoscere ai sindacati il ruolo che possono svolgere' Leggi Anche Decreto, 2 ore di vertice coi sindacati. Meloni: 'Cdm il 1° maggio non è mancanza di rispetto'.: ...

E’ iniziato verso le 10.30 a Potenza il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Quella che celebrano le tre confederazioni non è una festa, perché non ci sono le condizioni con troppi lavoratori precari o p ...Sotto la pioggia battente a Potenza, in piazza Mario Pagano, la manifestazione nazionale del Primo Maggio indetta nel capoluogo lucano da Cgil, Cisl e Uil. Dalle prime ore della mattina lavoratori e l ...