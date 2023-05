Dispiace per i ragazzini | era la loro festa Poi è saltata anche quella dei 130 invitati da De Laurentiis

(Di lunedì 1 maggio 2023) Lo scudetto è cosa fatta e non da oggi. Manca infatti un punto soltanto per la matematica certezza della vittoria. Addirittura, con altissima probabilità, il Napoli lo vincerebbe comunque il titolo,se perdesse tutte le restanti partite. Ragion per cui si può tranquillamente, senza rischiare l’accusa di blasfemia, ironizzare sul flop contro la Salernitana che ha impedito la grandeannunciata urbi et orbi in spregio alla atavica scaramanzia e tanto temuta dalle prudenti e previdenti autorità (che, sempre a proposito di scaramanzia, certamente bene non hanno portato, tutt’altro). Sono saltatele piccole feste. Comeprevista nella sala ospitality dello stadio (cfr Il Mattino) per 130 eletti non meglio identificati. Tra i quali, ci sembra di vederli, sarebbero stati presenti, insieme a vip, ...

Inzaghi non si è voluto sbilanciare davanti ai microfoni al fine partita: 'CitantoRobin,noi è importantissimo e sta facendo bene alternandosi con Dimarco. Speriamo di non perderlo ...... 'Mi, ma le pagine fornite non contengono informazioni sulla data di morte di Napoleone. ... dispense di appunti e presentazioni, senza bisogno di sfogliareore documenti di ricerca e ...Ma è giusto che si lamenti proprio lei del dibattito che ha provocato Se ne- dice - con ...non credo che uno dei problemi del Paese sia il fatto che mi sia rivolta ad un'amica che lo fa...

Salernitana, Ochoa a Dazn: "Mi dispiace per il Napoli che ha fatto una grande stagione, ma sono troppo... Tutto Napoli

L'Inter torna in piena corsa per un posto in Champions. C'è una nota stonata però per Inzaghi in vista dell'Euroderby contro il Milan ...226 ATP). Purtroppo il 23enne brasiliano ne ha spento le velleità con un doppio 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Dispiace per il giovane italo-argentino che però non ha molto da recriminare vista ...