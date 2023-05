Disagi a Napoli | Martusciello | “Manfredi ha sbagliato tutto”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto "ha. E con lui le istituzioni non paganti che hanno cercato di mettere il cappello su una straordinaria impresa calcistica. Da tre settimane si fanno fotografare allo stadio, e da tre settimane non vinciamo. Prima il Verona, poi il Milan e infine la Salernitana. L'evento è lo scudetto, non la festa". Così, in una nota, Fulvio, coordinatore regionale di Forza Italia. "Lo abbiamo detto più volte ma il sindaco e i suoi improbabili assessori non hanno voluto ascoltare. Volevano la festa. Volevano essere lì con un biglietto gratuito a pavoneggiarsi. Ora lascino il campo: allo sport ai tifosi, a quelli che ci sono sempre stati", sottolinea.