Senza energia elettrica in casa per un uomodi 89che ha vissuto una brutta avventura, provocata da una lettura errata del contatore . E' avvenuto a Portogruaro in provincia di Venezia , dove la corrente continuava a saltare, ma ...... ovvero per le famiglie che hanno al loro interno un minore, un anziano, un. Ma chi può ... In sostanza, gli "occupabili" tra i 18 e i 59, perdono il diritto al sussidio pubblico se ...Cosa è previsto Sempre nel testo del decreto si legge che la misura sarà appannaggio di famiglie al cui interno ci sono almeno un componente, oppure minorenne o ancora, sopra i 60di ...

Disabile di 89 anni senza energia elettrica in casa: non aveva pagato la bolletta (sbagliata) da 1300 euro leggo.it

Senza energia elettrica in casa per un uomo disabile di 89 anni che ha vissuto una brutta avventura, provocata da una lettura errata del contatore.Addio al Reddito di cittadinanza a partire dal primo gennaio 2024, arriva il nuovo Assegno di inclusione. Dal nuovo decreto-legge all'pprovazione oggi in Consiglio dei Ministri ...