Dimmi che mi ami

(Di lunedì 1 maggio 2023) Vincenzo Calafiore ( da: Il Ladro di Coriandoli – inedito ) La cosa più bella che possa capitare ad un uomo è quella di svegliarsi ed avere in testa il nome di lei, nella mente il volte in tutte le sue espressioni e verrebbe voglia di porle una domanda: dimmelo tu cos’è questo, come chiamarlo, che nome dargli? La risposta più appropriata sarebbe: questo è amore! Ma l’amore cosa è l’amore? Se pensandolo ne parliamo col sapore della carne in bocca, non è amore è sessualità, l’amore è un’altra cosa, è un qualcosa di più interiore, forse quel sentire dentro, quel rimanere in attesa di un qualcosa che potrebbe anche non giungere, quel sentire un gran senso di vuoto e smarrimento quando lei non c’è. Non facevamo l’amore …. uno sopra l’altra ….. noi facevamo l’amore scambiandoci degli sguardi di sfuggita, in mezzo alla gente e nessuno ci guardava. Facevamo l’amore quando ti sfioravo ...