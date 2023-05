Dimissioni Stankovic | il tecnico voleva lasciare la Samp post Fiorentina! Cos’è successo

(Di lunedì 1 maggio 2023), ilserbo aveva intenzione diladoria dopo i 5 gol di Firenze! EccoDejanal termine di Fiorentina–doria aveva palesato le sue intenzioni di dimettersi dalla carica di allenatore blucerchiato. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, ilserbo aveva fatto capire le sue intenzioni ai calciatori e solo dopo un confronto con la società, che gli ha chiesto di restare fino a fine stagione, avrebbe cambiato idea. Per questo motivo si sarebbe presentato in ritardo alla conferenza stampa-gara.

Sarà un finale di stagione incandescente quello che attende la Juventus di mister Allegri, chiamata a dare il massimo in queste ultime settimane. C'è una finale di Europa League da riuscire a ...Sono ore decisive per il futuro di Dejan. Secondo quanto riporta Sky Sport , il tecnico serbo starebbe pensando a lasciare il suo incarico alla Sampdoria. Domani il tecnico parlerà con squadra e società e deciderà se proseguire o ......Cremonese la curanon funziona: il tecnico serbo subentrato a Giampaolo ha perso tre partite su cinque, ma al termine del match contro i gigliati rigetta con forza l'ipotesi, ...

Disfatta viola, ora Stankovic valuta le dimissioni: “Vedo se continuare” Il Secolo XIX

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, BIGLIETTI ROMA: AI VIOLA CIRCA IL 30%. I SETTORI... Continuano ad emergere ulteriori dettagli su quello che sarà lo spicchio di stadio Olimpico e soprattutto il… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...