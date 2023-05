Come richiederla Già dal 20 aprile basta accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria(...Come richiederla Già dal 20 aprile basta accedere all'area riservata sul sito dell'Agenzia per autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria(......per 'delegare' le persone di fiducia Accendendo all'area riservata sul sito dell'Agenzia si può autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria(...

Dichiarazione precompilata, dal 2 maggio è online, dall’11 si potrà inviare: tutto quello che c’è da sapere Orizzonte Scuola

Precompilata 2023, si parte: dal pomeriggio di domani, martedì 2 maggio, le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere ...Inizia la stagione delle dichiarazioni dei redditi che quest'anno saranno ancora più semplici, grazie alla possibilità di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall. C'è tempo fino al ...