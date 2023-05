Dia | l' agente | Peccato abbia rovinato la festa agli azzurri | sul futuro

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 maggio 2023) Frederic Guerra,di Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue dichiarazioni: “Ieri ero allo stadio, lo avevo organizzato da tanto tempo. Ho vissuto un gran momento anche perché sono di origini napoletane essendo mio padre di Afragola. Speravo in due gol di Dia ma anche della vittoria del Napoli, ma glisaranno campioni anzi per me lo sono già. Io ho visto tanti stadi nel mondo, ma l’emozione di ieri lo si vede solo in Brasile ed in Sud America. Tutta la città è colorata d’azzurro, veramente molto emozionante. Ilancora non lo conosco. La cosa importante è che la Salernitana deve restare in Serie A per riscattarlo, dobbiamo aspettare e dopo vedremo cosa succederà. Per adesso non si può dire nulla. Piace a Giuntoli? Si, ma anche in Inghilterra e ...