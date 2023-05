Di Maio nel Golfo cambiale politica | affondo di Di Battista

Leggi su iltempo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Una volta erano inseparabili. I «gemelli diversi» del Movimento 5 Stelle. Alessandro Die Luigi Di. Dal viaggio insieme a Parigi per incontrare i gilet gialli agli abbracci sul palco in occasione della presentazione del reddito di cittadinanza nessuno avrebbe mai potuto immaginare la distanza che li avrebbe separati oggi. Sono passati pochi anni, quattro per l'esattezza solo quattro, ma sembra un'era geologica fa. Dinon ha mai nascostola delusione per le scelte politiche del suo ex compagno. La scissione dal M5S è stata sicuramente la pietra tombale sul loro rapporto. Nonostante anche Diabbia abbandonato il Movimento, definì la nascita di Impegno civico un «ignobile tradimento per le poltrone». Adesso, a dividerli è l'indicazione di Dia inviato speciale per la Ue ...