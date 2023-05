Decreto lavoro | via libera dal Consiglio dei ministri Landini | oggi è la festa del lavoro | non del governo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Nel provvedimento l’esordio dell’Assegno di inclusione e l’addio al Reddito di cittadinanza dal 2024, il taglio del cuneo fiscale sale di altri quattro punti per il periodo da luglio a novembre

Leggi Anche, con il taglio del cuneo cosa cambia in busta paga. Dai benefit detassati per chi ha figli ai voucher: le novità nel testo...Invece col provvedimento dell'esecutivo in materia di, secondo il leader pentastellato, 'ci sarà certamente un aumento dei contratti a termine che avevamo arginato e contrastato con il...Non basta unper risolvere questi grandi temi. Il resto è metaverso". Le pagelle della Cisl al DlSul Dlsi esprime anche il segretario generale della Cisl. "Il nostro giudizio ...

Il Cdm ha approvato il decreto Lavoro. Dal taglio del cuneo fiscale all'addio definitivo al reddito di cittadinanza, ecco tutte le misure ...