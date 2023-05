Decreto lavoro | via libera da parte del Governo | risarcimento a docenti e personale per malattie professionali | fondo per vittime PCTO | taglio 7% contributi previdenziali BOZZA

Consiglio dei ministri fortemente annunciato e riunito oggi primo maggio. All'ordine del giorno ilcon il taglio del cuneo fiscale, trasformazione e taglio del reddito di cittadinanza, maglie più larghe per i contratti a termine. Una scelta emblematica quella di Giorgia Meloni ...Leggi Anche, con il taglio del cuneo cosa cambia in busta paga. Dai benefit detassati per chi ha figli ai voucher: le novità nel testo...Invece col provvedimento dell'esecutivo in materia di, secondo il leader pentastellato, 'ci sarà certamente un aumento dei contratti a termine che avevamo arginato e contrastato con il...

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto lavoro. La riunione, convocata simbolicamente nel giorno della Festa del Lavoro, mira ad aumentare il taglio sul cuneo fiscale per incrementare così g ...Roma, 1 mag. (Adnkronos) – Il decreto lavoro “è stato approvato, con importanti interventi a sostegno delle famiglie”. Lo dice il ministro del Lavoro Marina Calderone, al termina del Cdm a Palazzo Chi ...