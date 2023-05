Decreto lavoro | Meloni | “Abbiamo scelto di lavorare nel giorno del 1° maggio Abbiamo tagliato le tasse sul lavoro”

Contiene una riduzione del cuneo fiscale, il sussidio che rimpiazza il reddito di cittadinanza e altre misure, ma i sindacati lo ...Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al. Lo riferiscono fonti di governo.Il'è stato approvato, con importanti interventi a sostegno delle famiglie'. Lo dice il ministro delMarina Calderone, al termina del Cdm a Palazzo Chigi.

Il pilastro più consistente del decreto varato dal governo. Per confermare l’intera sforbiciata per tutto il 2024 il governo dovrà riuscire a trovare circa 12-13 miliardi di euro ..."Bene l'intervento di riduzione del cuneo contributivo sui redditi da lavoro dipendente ed il maggior tetto di detassazione per i premi aziendali. (ANSA) ...