Decreto Lavoro | le nuove regole sui contratti a termine

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il nuovoincide sulla disciplina del, tema ormai da tempo bersaglio di interventi legislativi. In particolare, ilinterviene sulle ipotesi che consentono al datore didi rinnovare o prorogare oltre i 12 mesi un contratto dia tempo determinato, andando a modificare le cd. “causali” introdotte dalDignità (D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018). Cosa prevedeva ilDignità Nel 2018 ilDignità aveva previsto per iuna durata di 12 mesi, con possibilità di una durata superiore (ma comunque non eccedente i 24 mesi) soltanto attraverso ...