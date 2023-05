Decreto lavoro | Landini CGIL | Aumenta la precarietà | vedo solo provvedimenti toppa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2023 “Il Primo maggio è stato conquistato dai lavoratori. Per questo penso che si debba sapere che esiste grazie alle lotte dei lavoratori. Illa. Da questo punto vista è pessimo e non è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo chiesto da tempo modifica alle leggi. I giovani se ne vanno dal nostro Paese in molti casi. Questo è un punto centrale. Poi la necessità di alzare i salari e dare diritti e contratti seri.”, le parole di Maurizio, segretario, in occasione del Concertone del Primo maggio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev