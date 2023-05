Decreto Lavoro | Giorgetti | “Con taglio del cuneo fiscale fino a 100 euro in più in busta paga da luglio a dicembre”

", le parole del Ministro dele delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, dopo il Consiglio dei Ministri del Primo maggio.È stato approvato in Consiglio dei ministri il. A illustrare il nuovo pacchetto di misure in materia di sostegno all'occupazione è stata la ministra del, Marina Calderone, al termine della riunione a Palazzo Chigi. Sul taglio ...Il tempo necessario per approvare l'altrettanto discusso, c he manda in pensione il reddito di cittadinanza - introducendo due nuovi strumenti per 'occupabili' e 'non occupabili' - , ...

ROMA - "Il decreto annunciato è una provocazione insopportabile. Ruba il futuro alle prossime generazioni ed è una sentenza di condanna alla precarietà".Nel provvedimento, secondo quanto appreso, la riduzione del cuneo fiscale fino al 7% e la riforma del reddito di cittadinanza. Calderone: "Dal ...