Decreto lavoro | Giorgetti | Con taglio del cuneo fino a 100 euro mensili in più in busta paga

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ildelcontributivo in, che arrivaal 7%, produrrà ”un aumento nelladei dipendenti che viene stimato, nel periodo luglio-dicembre,a 100di media”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Giancarlo, dopo il via libera dellegge. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Contiene una riduzione del cuneo fiscale, il sussidio che rimpiazza il reddito di cittadinanza e altre misure, ma i sindacati lo ...Il Consiglio dei ministri ha dato via libera al. Lo riferiscono fonti di governo.Il'è stato approvato, con importanti interventi a sostegno delle famiglie'. Lo dice il ministro delMarina Calderone, al termina del Cdm a Palazzo Chigi.

Il pilastro più consistente del decreto varato dal governo. Per confermare l’intera sforbiciata per tutto il 2024 il governo dovrà riuscire a trovare circa 12-13 miliardi di euro ..."Bene l'intervento di riduzione del cuneo contributivo sui redditi da lavoro dipendente ed il maggior tetto di detassazione per i premi aziendali. (ANSA) ...