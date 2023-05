Decreto lavoro | ecco tutte le nuove misure | taglio del cuneo | assegno di inclusione | fringe benefit

Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video commentando l'approvazione delin Consiglio dei ministri'. Meloni: sostegno a famiglie, formazione per chi può lavorare 'In tema di ...Roma, 1 mag. Il governo, al termine di un Consiglio dei ministri durato circa unora e mezza, ha approvato il. Il provvedimento, ha sottolineato la ministra del, Marina Calderone, contiene una visione, quindi non e' vero cio' che dicono i sindacati che non ci sia una strategia. Questo ha ...Il nuovo "" interviene poi sui Pcto, "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", nessun riferimento ai percorsi di IeFp (Istruzione e Formazione professionale): due dei tre ...

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra il decreto lavoro 2023 approvato oggi dal Consigio dei ministri. Lo fa con un video pubblicato sui social: il premier passa in rassegn ...POTENZA - "Siamo qui per ricordare che la Costituzione all'articolo uno dice che 'l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro'. Lavoro che ...