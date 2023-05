Decreto Lavoro | dal taglio al cuneo fiscale all’addio al Rdc | tutte le novità

Nel corso della seduta (durata circa un'ora e mezza) è stato approvato il. Il'è stato approvato, con importanti interventi a sostegno delle famiglie'. Lo dice il ...AGI - Via libera del Consiglio dei Ministri alsul. Previste buste paga più pesanti grazie alla riduzione del cuneo fiscale. Come ha anticipato il premier Giorgia Meloni , 'arriviamo al 6% del taglio sotto i 35.000 euro e al 7% ...2023 - 05 - 01 13:10:09 Calderone: "Importanti interventi a sostegno delle famiglie" Il'è stato approvato, con importanti interventi a sostegno delle famiglie'. Lo dice il ministro delMarina Calderone, al termina del Cdm a Palazzo Chigi. 2023 - 05 - 01 13:02:41 ...

“Incomprensibili le critiche di certa sinistra, Cgil e Pd in testa, sulla decisione di riunire il Consiglio dei Ministri il primo maggio, festa dei lavoratori, per licenziare quel decreto legge ...Secondo quando si apprende da fonti di governo è stato approvato in Consiglio dei ministri, che era stato convocato per questa mattina, il decreto contenente il nuovo pacchetto di misure in materia di ...