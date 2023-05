Decreto Lavoro | con il taglio del cuneo cosa cambia in busta paga Dai benefit detassati per chi ha figli ai voucher | le novità nel testo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Dai 5,4 miliardi per l’esordio dell’Assegno di inclusione, che con l’addio al reddito di cittadinanza arriverà dal 2024, aldelfiscale che sale di altri quattro punti per il periodo da luglio a novembre di quest’anno, raggiungendo i 6 punti per i redditi fino a 35mila euro e i 7 punti fino a 25 mila. Ma anche più fringe, ovvero i bonus aziendali non tassati (beni e servizi compresi i rimborsi per le bollette), per i lavoratori con: il tetto sale a 3mila euro. Sono questi leemerse dall’ultima bozza del, quella presentata domenica sera all’incontro con i sindacati. Il provvedimento che il governo vara nel giorno della festa dei lavoratori prevedepiù facili soprattutto nel settore del turismo, ...

Con ilil Governo dirà definitivamente addio al Reddito di Cittadinanza che sarà sostituito da due strumenti alternativi. Uno, l' assegno di inclusione partirà dal primo gennaio 2024, come ...Landini era molto infastidito per il Cdm che deve approvare ilche contiene il taglio del cuneo fiscale, piazzato proprio il 1 maggio. La misura determinante può attendere. Oggi si deve festeggiare il nonGiorgia Meloni e il governo , hanno ...L'articolo "Misure fiscali per il welfare aziendale" contenuto in una bozza delstabilisce che "limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto" dal Testo unico delle imposte sui redditi "non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ...

Primo Maggio di governo per Giorgia Meloni. Primo Maggio di memoria per Elly Schlein. Il premier riunisce alle 11 il Consiglio dei ministri per varare il decreto Lavoro con cui, tra l’altro, verrà ...“Il decreto che oggi viene approvato è una vera e propria sentenza di condanna alla precarietà. Stanno smantellando l’unico strumento di sostegno al reddito delle persone più povere”: lo ha detto Elly ...