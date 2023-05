Decreto lavoro | al via il Consiglio dei ministri Landini | oggi è la festa del lavoro | non del governo

Intanto in mattinata nella capitale, a Palazzo Chigi, il governo sta per approvare il nuovoal centro dell'incontro di ieri tra la premier e i leader sindacali ( con tanto di ...... il taglio del cuneo fiscale sale di altri quattro punti per il periodo da luglio a novembre È cominciato alle ore 11,35 il Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno il. Il ...ROMA - Ilvarato dal Consiglio dei ministri del Primo maggio contiene la riforma del Reddito di cittadinanza, abolito dal primo gennaio 2024 e sostituito da due sussidi per i poveri: l'Adi e lo ...

Ecco tutte le novità. Oggi 1° maggio, festa dei lavoratori, il Governo sarà in Consiglio dei Ministri per approvare il Decreto Lavoro. Una scelta criticata soprattutto dalle sigle sindacali. Il ...Primo Maggio, festa dei lavoratori, ma anche il giorno di un Cdm straordinario dedicato proprio al Dl lavoro. A "Restart-L'Italia ricomincia da te", l’approfondimento economico di Rai 2 condotto da An ...