Decreto lavoro 2023 | via libera del Cdm

È arrivato il via libera del Consiglio dei ministri sul, anticipato ieri nei punti principali ai sindacati alla vigilia della data simbolica del 1 maggio. Nel provvedimento del governo c'è la riforma del Reddito di cittadinanza, un nuovo ...... e non lasciare 'il palco' solo al sindacato e agli artisti, con un Consiglio dei ministri che ha approvato undedicato proprio al mondo del. 13:45 Calderone, fondo per il risarcimento ...Cosa prevede ilapprovato dal governo Meloni Il pacchettopresentato da Giorgia Meloni prevede Un ulteriore taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro per tutto il 2023. Soglia ...

Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Politica Agenzia ANSA

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto lavoro 2023. La riunione è partita con un ritardo di mezz’ora ed è durata circa un’ora e venti minuti. Il decreto ...(Adnkronos) - "Approvato al Consiglio dei Ministri del primo maggio aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro delle Infrastru ...