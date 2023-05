Decreto lavoro 2023 | Renzi | “Non è taglio tasse record”

Roma, 01 maggio 2023 "Il Primo maggio è stato conquistato dai lavoratori. Per questo penso che si debba sapere che esiste grazie alle lotte dei lavoratori. Ilaumenta la precarietà. Da questo punto vista è pessimo e non è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo chiesto da tempo modifica alle leggi. I giovani se ne vanno dal nostro Paese in ...A Palazzo Chigi, dopo l'incontro di ieri tra governo e sindacati, c'è stato il Consiglio dei ministri che ha approvato il. A Roma, in piazza San Giovanni, il classico concertoneIl dibattito si è poi concentrato sul nuovovarato questa mattina dal Consiglio dei Ministri. 'Un pessimo, aumenta la precarietà con voucher e contratti a termine - ha commentato il ...

Il Consiglio dei ministri approva il decreto lavoro - Politica Agenzia ANSA

Nuovi aumenti nelle buste paga con l'esonero contributivo redditi fino a 25/35mila euro . Novità anche per i fringe benefits. nel decreto lavoro. I tagli precedenti ...“Il Primo maggio è stato conquistato dai lavoratori. Per questo penso che si debba sapere che esiste grazie alle lotte dei lavoratori. Il Decreto lavoro aumenta la precarietà. Da questo punto vista è ...