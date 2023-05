Decreto lavoro 2023 | Conte | A giugno in piazza contro governo

Il taglio delle tasse In mattinata dal Consiglio dei ministri è arrivato il via libera alche contiene diverse novità avendo alla base un obiettivo ben preciso: incrementare l'...... mentre la sinistra si diletta nel cantare al concertone e nel blaterare dalle piazze, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alche contiene una serie di interventi per ...'Il cosiddettoche oggi il governo vuole varare è in realtà unpovertà e precarietà. Non è la direzione giusta. Si deve andare verso undignitoso, di qualità, più stabile e ben ...

Il Cdm ha approvato il decreto lavoro il Primo Maggio: di quanto aumentano gli stipendi con il taglio al cuneo fiscale(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra il decreto lavoro 2023 approvato oggi dal Consigio dei ministri. Lo fa con un video pubblicato sui social: il premier passa in rassegn ...