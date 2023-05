Decreto lavoro 2023 | Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Atteso il via libera al provvedimento Ildei, dove è atteso il via libera al, è appena iniziato a. La riunione è partita con un ritardo di mezz’ora. Questa mattina, prima di arrivare a, il premier Giorgia Meloni si è recata alla camera ardente del senatore Andrea Augello, scomparso il 28 aprile scorso. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La riunione del Consiglio dei ministri è iniziata a palazzo Chigi. All'ordine del giorno ilcon le nuove misure per il. Al termine non sarebbe prevista una conferenza stampa da parte dei componenti del governo.... "Le persone in piazza questa mattina dimostrano che abbiamo la forza per lottare per un...oggi "non è solo di sinistra" e che il suo governo starebbe dando risposte ai lavoratori con il...Il Governo è pronto a riunire il Consiglio dei Ministri che si occuperà dell'ormai famoso, provvedimento che conterrà diverse misure in favore di lavoratori e aziende. La misura senza dubbio più attesa è quella relativa all'aumento degli stipendi con un ulteriore taglio del ...

Lavoro che deve essere stabile e dignitoso. Bisogna superare la precarietà, garantire la sicurezza, dare salari dignitosi e risposte ai giovani. Non basta un decreto per risolvere questi grandi temi.Ô quanto si legge nella bozza del decreto lavoro che il governo si appresta a presentare ai sindacati e a portare domani in consiglio dei ministri. «Limitatamente al periodo d'imposta 2023 - si ...