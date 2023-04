(Di lunedì 1 maggio 2023) Su 210 previsti dall’esecutivo di Giorgia Meloni per attuare le misure inserite nella legge Bilancio e nel Pnrr ne sono stati emanati appena 37

...prevista nei bandi era un tale pasticcio che la Regione ha pensato bene di annullare idi ... Più del, però, pesa l'incompetenza dimostrata da una pubblica amministrazione incapace di ...Nel 1974 i "delegati" nella scuola permisero la partecipazione di studenti, insegnanti e ... tossicodipendenti, soggetti conmentale di varie età, soggetti con autismo, prostitute etc). ...Ilpuò diventare un nocumento irreversibile. Tra i nomi del Movimento per la commissione c'... laddove l'esigenza di urgenza lo richieda, con i propri, ma che l'azione legislativa ...

Decreti, un ritardo da 17 miliardi La Stampa

A giudicare dalle performance a doppia cifra che stanno realizzando da inizio anno, per le criptovalute è iniziata una nuova primavera. Ma il governo Meloni ha deciso da quest’anno di tassare le plusv ...Alla fine il fallimento è stato pure certificato: le graduatorie “definitive” dei concorsi siciliani per il potenziamento dei centri per l’impiego hanno innescato ricorsi cui il Tar ha dato ragione e ...