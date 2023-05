Decine di auto sfondate e vandalizzate | lo sfogo di una delle vittime

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLe foto didiparcheggiate in piazzale D’Annunzio antistante lo stadio Maradona durante la partita Napoli-Salernitana sono state inviate da residenti e cittadini amareggiati al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Parabrezza in frantumi, tergicristalli spezzati, tettucci sfondati e colmi di rifiuti. “Da infermiere, in 30 anni di servizio volontario allo stadio non mi era mai successo di assistere a una simile baldoria fuori controllo. Ragazzi ubriachi ed esaltati saltavano sulleparcheggiate anche sulla mia completamente distrutta. Non c’erano forze dell’ordine a cui chiedere di intervenire e da solo non me la sono sentita di affrontaredi ragazzi completamente ubriachi nella migliore ...