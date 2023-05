De Grandis | «L’Inter non può essere solo 5ª! Lukaku sta tornando»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il giornalista Stefano Deha parlato del, della coppia formata da Lautaro Martinez e Romelue della classifica di Serie A a Sky Sport. Le sue parole. RITORNI ? Il giornalista Stefano De, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato così del, dei suoi attaccanti (vedi articolo) e della corsa finale per questa stagione: «Una corsa Champions League così non l’ho mai vista. È tutto un discorso di energie. Le squadre che sono ancora in lotta si giocano tutto in questa settimana, che è ricca di scontri diretti. Inter e Milan dovranno stare attente anche alle formazioni perché poi qualche giorno dopo ci sarà l’Euroderby.ha una forza incredibile e vale il secondo posto. È talmente forte che non puòquinta. ...