De Bruyne infortunato? Guardiola | “Non so quando tornerà”

... da una parte la potenza dirompente di Haaland accompagnata dalla classe di De, dall'altra ... c'è sicuramente l'assenza di William Saliba, difensore centrale dei gunnersda diverse ......- 31 gol in campionato per l'attaccante norvegese che sta battendo record su record - Dee ... l'unica eccezione è la presenza di Laporte in difesa, al posto dell'Aké . Tre ...... il portiere svizzero, acquistato per sostituire l'Manuel Neuer, è bravo a neutralizzare un cross insidioso di Kevin de. La reazione del Bayern è affidata alla punizione dell'ex ...

Diretta Manchester City-Arsenal: De Bruyne e Haaland demoliscono i Gunners Corriere dello Sport