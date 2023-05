Semplificando all'estremo, si potrebbe dire che ladi Francia col Tolosa è stato l'antipasto e adesso Gerry Cardinale sogna di vedersi servire la portata principale dal Milan a Istanbul. Percorso decisamente complicato quest'ultimo, ma quanto ...Perché s'intreccia poi con la semifinale milanese delladalle grandi orecchie: può diventare ... quasi la caccia all'uomo indettaRoma per fermare i rossoneri. L'arbitro Orsato, celebrato ...La Juventus è recentemente uscitaItalia per mano dell'Inter e per approdare in finale di Europa League dovrà far fuori la specialista di questa competizione, ovvero il Siviglia. Il gioco ...

Dalla Coppa di Francia alla Champions col Milan: Cardinale mette nel mirino il colpo grosso La Gazzetta dello Sport

La Coppa di Francia vinta dalla rivelazione Tolosa è il suo primo titolo nel mondo del calcio. Ora tocca al Milan. Ma per l’Europa 2023-24 occhio alla multiproprietà ...La Juventus pareggia a Bologna: interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive (tra campionato e Coppa Italia) e, udite udite, gioca anche bene. Rimane però il fatto che a questo punto solo l’Eu ...