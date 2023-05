Dal saluto fascista di Meloni al bacio tra La Russa e Piantedosi | i fantocci dei ministri al corteo dell’1 maggio di Torino – Le foto

(Di lunedì 1 maggio 2023) Spunta uno che rappresenta Giorgiacon il braccio alzato deldurante ildel Primo, promosso dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil e partito questa mattina da Piazza Vittorio. La (finta) presidente del Consiglio, sulle spalle di Matteo Salvini, non è sola, ma in buona compagnia. Accanto a lei spicca un Ignazio Lacon una clava e altri esponenti del governo, tra cui il ministro dell’Interno Matteoche a un certo punto della protesta si bacia con il presidente del Senato. In testa al, nella parte istituzionale, spunta il volto del sindaco della città, Stefano Lo Russo, che dichiara: «Le persone in piazza questa mattina dimostrano che ...

Carlo Loranzi,canto suo, ha ricostruito alcuni passaggi importanti della vita di Verdi che ne ... Il dipinto di Franco Scepi Dopo ildel vicesindaco di Piacenza Marco Perini (il Comune di ...... se ad una manifestazione o a un funerale o sulla tomba del duce Mussolini facciamo il... Ricordiamo il leader leghista Matteo Salvini, affacciatobalcone del municipio di Forlì, per tenere ...Erd , arcivescovo di Budapest, nelfinale, parlando dell'Ungheria non come spazio ...interpretare anche come uno smarcamento dall'immagine di "progressista" che gli è stata cucita addosso...

Dal saluto fascista di Meloni al bacio tra La Russa e Piantedosi: i ... Open

"Napoli, ADL sorpreso, più che deluso. Via subito, senza salutare la squadra" scrive Il Mattino oggi in edicola.Sabato pomeriggio erano in centinaia per la marcia organizzata dai compagni della squadra di basket e da Fiab MonzainBici ...