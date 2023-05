Dal Mar Morto arrivano cosmetici ultra-efficaci per viso e corpo Drenanti e non solo

(Di lunedì 1 maggio 2023) Con il termine talassoterapia a casa si indicano tutti quei trattamenti cutanei, di carattere domiciliare, a base di acque e sali marini. «Questi sono un vero toccasana per la pelle dele delperché ricchi di oligoelementi che, entrando a far parte di diverse reazioni enzimatiche, velocizzano alcune funzioni metaboliche dell’epidermide» racconta Antonella Antonini, docente del Master in Cosmetologia all’Università di Ferrara. I miglioripercon sali marini e acque teramli guarda le foto ...

... il Peloponneso sarebbe diventato tutt'uno con la Grecia settentrionale; nelNero, che ... L'Adriatico si sarebbe seccato al punto tale da allontanare di centinaia di chilometri Veneziamare, e ...Otto nuovi episodi -18 maggio ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming ... IL PRINCIPE DI ROMA [Lucky Red, 2022] - 1aTv Commedia2 MAG - CINEMA DUE : MASQUERADE - LADRI D'...... come la vicina Riserva Lago Preola e Gorghi tondi gestitaWWF. Ma Capo Feto spesso è tutt'... La volpoca è un grosso e bellissimo Anatide, d'origine sarmatica (vasta pianura a nord delNero), ...

Egitto: emerge una statua di Buddha dal Mar Rosso ... Mediterraneo Antico

Arrivati in Italia con i barconi, sono diventati piccoli imprenditori con il progetto «Fare sistema oltre l’accoglienza». L’inziativa lega la Sicilia con la Calabria ...Secondo i ricercatori, la straordinaria scoperta avvenuta in Messico potrebbe gettare luce su come erano l’ambiente e il clima migliaia di anni fa.