Da comici a barboni | la grande purga dello Zelig

(Di lunedì 1 maggio 2023) All’inizio, fine anni Ottanta, loera uno schifo, parlo come palco e locale in sé. Appena entravi c’era un odore di vino da far paura. Penso che in parte fosse dovuto sia a Giancarlo Bozzo che ai suoi sodali Gino Vignali, Michele Mozzati e Nico Colonna. Bevevano di tutto, dal Fernet alla grappa al mirtillo distillata nel cortile davanti al locale. Una vergogna. Chi poteva immaginare che quella porcilaia (con rispetto parlando) sarebbe diventata una holdingspettacolo. Inutile elencare gli artisti che dasono diventati star del cinema. Un nome: Silvio Orlando. Penso che tanti non lo sappiano, ma ha iniziato come cabarettista in viale Monza. Gli ho anche ciulato il portafoglio in camerino. Non contento, ho fatto ricadere la colpa su un giovane cameriere nigeriano che purtroppo, anche se comunista, venne ingiustamente ...