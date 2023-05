Cucchi | «Inter batte severamente Lazio A 6 giornate dal termine…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 1 maggio 2023) Riccardoha parlato del match vinto ieri dall’contro lae della lotta Champions nel campionato di Serie A. LOTTA CHAMPIONS – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardosue lotta Champions nel campionato di Serie A. “Alle spalle degli azzurri si accende la lotta Champions. 6 squadre in 6 punti. Labattutadall’vede assottigliarsi il suo vantaggio ma rimane seconda. Non vanno oltre il pari Roma, Milan e Juventus ma recuperano comunque un punto sui biancocelesti. Ne recupera tre l’Atalanta. E a 6dal termine tutto può ancora succedere. Avrà la meglio chi avrà più risorse atletiche da mettere in campo nel rush finale. Buon Primo maggio a ...